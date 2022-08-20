عودة العلاقات الايرانية السعودية هل باتت وشيكة؟ والمساعدات الأميركية لأوكرانيا

العالم - بانوراما

وأضاف عموئي، ان المفاوضات مع دول الخليج الفارسي تتم متابعتها بجدية.

ويتناول برنام بانوراما في ملفه الثاني: شن القوات الاوكرانية هجوما بطائرة مسيرة على مقر الأسطول الروسي في مدينة سيباستوبول في القرم بالبحر الأسود هو الثاني في اقل من شهر.

ويأتي ذلك غداة إعلان البنتاغون عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة سبعمئة وخمسة وسبعين مليون دولار تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.