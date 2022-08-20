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كشف عدد المحاصرين والمصابين جراء انهيار تل في كربلاء

كشف عدد المحاصرين والمصابين جراء انهيار تل في كربلاء
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر أمني عراقي، عن عدد المحاصرين والمصابين جراء انهيار تل ترابي في منطقة قطارة الإمام علي عليه السلام غرب محافظة كربلاء.

العالم - العراق

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "الانهيار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، كحصيلة أولية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحسين العام".

وبين، أن "هناك 8 أشخاص لا زالوا محاصرين تحت الأنقاض بينهم طفلين اثنين"، مشيراً إلى أنه "تم التواصل مع خمسة من المحاصرين وطلبوا ماء وغذاء".

وأوضح المصدر، أن "فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ المحاصرين وتتعامل بطريقة فنية؛ بسبب وجود صخور موجهة نحوهم وتخشى سقوطها عليهم".

وكانت قد زجت مديرية الدفاع المدني، بفرق إنقاذ إضافية ساندة لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، ينفذ الدفاع المدني خطة الإسناد المتبادل وزج بفرق إنقاذ إضافية ساندة من محافظة بابل والديوانية والمثنى ودفع بمعدات الإنقاذ الثقيل لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي عليه السلام في كربلاء".

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كشف عدد المحاصرين والمصابين جراء انهيار تل في كربلاء

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