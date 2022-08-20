بالصور.. وقفة احتجاجية لأهالي المعتقلين السياسيين وسط رام الله

العالم ـ فلسطين

أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية، طالما أطلقوا المناشدات للإفراج عن أبنائهم المعتقلين ظلما، والذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب داخل سجون السلطة.

وأكدوا رفضهم للاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة في الضفة، مطالبين بوقفه والإفراج عن أبنائهم المعتقلين.

ورفع المشاركون يافطات وشعارات عبروا فيها عن رفضهم لسياسة السلطة بتعذيب أبنائهم في السجون، لاسيما سجن أريحا.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بوقف التنسيق الأمني، منها، "التنسيق الأمني ليش ليش.. مرة سلطة ومرة جيش".

ودعا الأهالي لحراك حقوقي وسياسي وشعبي لمواجهة الاعتقالات السياسية والتي تستهدف خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني من الأسرى المحررين والنشطاء من مهندسين ومعلمين وحقوقيين.

وقام ذوو المعتقل السياسي أحمد هريش والمعتقل سياسيا منذ 76 يوما بتوزيع "الحلوى" على المشاركين، بمناسبة قدوم مولوده "كرم"، قبل أيام.

وتواصل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إضرابها عن الطعام لليوم الخامس تواليا، حيث أطلق أحفادها مناشدة لنصرة عمهم ورفاقه المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وتعتقل السلطة أكثر من 23 معتقلاً على خلفية سياسية معظمهم أسرى محررون، وطلبة جامعات ونشطاء، ومنهم ثلاثة أطفال معتقلون لليوم الثالث تواليا، وتم تمديد اعتقالهم يوم الخميس الماضي لـ15 يوما.

ويخوض أهالي المعتقلين السياسيين إضرابًا عن الطعام، في خطوة تصعيدية على اختطاف أبنائهم في مسلخ أريحا منذ أكثر من 70 يومًا.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 263 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر تموز / يوليو الماضي، منها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19 حالة اعتداء وضرب.