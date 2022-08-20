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شاهد.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لكييف

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

757 مليون دولار هي قيمة حزمة المساعدات العسكرية الاميركية الجديدة الى كييف تقول واشنطن إنها ترمي الى مساعدة كييف على إحداث تحول في سير المعارك واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.

العالم - خاص بالعالم

حزمة تشمل بحسب مسؤول في البنتاغون صواريخ لأنظمة هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية وصواريخ 'هارم' جو-أرض المضادة للرادارات اضافة الى صواريخ مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة من طراز سكاي ايغل ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام.

وتأتي الحزمة الـ19 من المساعدات الاميركية منذ بدء الحرب في وقت تتعرض فيه شبه جزية القرم لهجمات حملت روسيا مسؤوليتها لكييف آخرها تعرض مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيباستوبول لهجوم بطائرة مسيرة هو الثاني في غضون اقل من شهر.

سلطات المدينة اكدت انه تم إسقاط المسيّرة فوق مقر الأسطول، وقالت ان الهجوم لم يتسبب باضرار بالغة ولا إصابات.

ومؤخرا تعرض مطار روسي مؤخرا ومنشآت أخرى في عمق القرم لأضرار جسيمة ما ينذر بحسب خبراء عسكريين بفتح جبهة جديدة من شأنها ان تمثل تصعيدا كبيرا في الحرب الدائرة بين كييف، وموسكو التي كانت قد حذرت واشنطن من استخدام صواريخها بعيدة المدى لضرب اهداف في الاراضي الروسية.

وكان مسؤول في الحكومة الأوكرانية قال لقناة "ان بي سي" نيوز الاميركية إن قوات موالية لأوكرانيا شاركت في تنفيذ سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم.

فيما نقلت القناة عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس "جو بايدن" لم تفرض أي قيود على أوكرانيا بشأن توجيه ضربات في شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الأميركية مثل منظومة هيمارس.

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