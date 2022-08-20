مسؤول أمريكي: نحن على تواصل منتظم مع الاتحاد الأوروبي لدراسة رد ايران

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ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية زعمه "إذا كانت إيران مستعدة للامتثال لاتفاق 2015 فنحن مستعدون لفعل الشيء ذاته"، وهو كلام متناقض حيث ان جميع أطراف الاتفاق النووي لازلت تنتظر الرد الامريكي بعد تسليم ايران ملاحظاتها على النص الذي قدمه الاوربيون في فيينا مساء يوم الاثنين الماضي.

يذكر ان مستشار فريق التفاوض الايراني محمد مرندي رد اليوم السبت على مزاعم شبكة"سي إن إن" حول أن إيران طالبت بشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية خلال محادثات فيينا، وتنازلت عنه في ما بعد.

وأكد محمد مرندي مستشار فريق التفاوض الايراني في تغريدة على حسابه في تويتر، انه في الأشهر القليلة الماضية ، قلت مرات عديدة إن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن شرطا مسبقا أو مطلباً أساسياً.

واوضح مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي ان شطب اسم الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمبركية لم يكن شرطا أبدًا لأي اتفاق وان طهران من جانبها ستحتفظ بابقاء اسم سنتكام (القيادة المركزية الاميركية في الشرق الأوسط) ضمن قائمة الارهاب.

واستدرك مرندي : لكن إذا كانت أميركا بحاجة إلى اضفاء طابع المقبولية على الاتفاق بقول ذلك ، فالأمر متروك لها.