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ا ف ب: مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 29 في تركيا بعد دهس شاحنة لحشد

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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