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اسلامي: القوى العالمية تريد منع ايران من حيازة التكنولوجيات الحديثة

اسلامي: القوى العالمية تريد منع ايران من حيازة التكنولوجيات الحديثة
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي ان القوى العالمية تعرقل دخول ايران في مجال التكنولوجيات الحديثة لانها ستدخل بذلك الى رأس هرم القوة وتزداد قدراتها.

العالم - ايران

وقال اسلامي في كلمة امام اجتماع مدراء ورؤساء قطاع التربية والتعليم، يوم السبت انه يجب القيام بتحول اساسي في قطاع التربية والتعليم من اجل تربية الاجيال الجديدة، واضاف: نظرا لفحوى الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية والمدونة للعشرين سنة القادمة فانه يجب علينا ان نقوم بتربية 30 الف من الكوادر المتخصصة فقط في مجال المفاعلات النووية.

وتابع اسلامي: لقد قررنا انشاء مدارس في المدن التي تحوي المنشآت النووية بدءا من المرحلة الابتدائية وبسط هذه الصروح التعليمية ونقطع وعدا بأن نقدم الدعم والاسناد لقطاع التربية والتعليم.

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اسلامي: القوى العالمية تريد منع ايران من حيازة التكنولوجيات الحديثة

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