اسلامي: القوى العالمية تريد منع ايران من حيازة التكنولوجيات الحديثة

العالم - ايران

وقال اسلامي في كلمة امام اجتماع مدراء ورؤساء قطاع التربية والتعليم، يوم السبت انه يجب القيام بتحول اساسي في قطاع التربية والتعليم من اجل تربية الاجيال الجديدة، واضاف: نظرا لفحوى الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية والمدونة للعشرين سنة القادمة فانه يجب علينا ان نقوم بتربية 30 الف من الكوادر المتخصصة فقط في مجال المفاعلات النووية.

وتابع اسلامي: لقد قررنا انشاء مدارس في المدن التي تحوي المنشآت النووية بدءا من المرحلة الابتدائية وبسط هذه الصروح التعليمية ونقطع وعدا بأن نقدم الدعم والاسناد لقطاع التربية والتعليم.