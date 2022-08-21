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نجلاء المنقوش ترفض بشدة اي انقسام سياسي في ليبيا

نجلاء المنقوش ترفض بشدة اي انقسام سياسي في ليبيا
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، رفض أي طريقة أو أسباب تجعل ليبيا في حالة انقسام سياسي.

العالم - ليبيا

ونوهت المنقوش بجهود الحكومة الليبية في فرض الأمن ونبذ العنف بكل أشكاله، والوصول في أقرب وقت إلى انتخابات من شأنها تحقيق تطلعات الشعب الليبي .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء المنقوش - التي تزور العاصمة الأمريكية (واشنطن) - مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف بمقر الخارجية الامريكية، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة.

واتفق الجانبان على تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة العنف وزعزعة الاستقرار في ليبيا.

فيما أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلادها الكامل لعملية سياسية تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، داعية إلى تظافر الجهود المحلية والدولية من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية ليبية في أقرب وقت ممكن.

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نجلاء المنقوش ترفض بشدة اي انقسام سياسي في ليبيا

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