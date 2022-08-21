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تسريبات لمسودة الاتفاق بين ايران والقوی الكبری

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بتسريبات لما قيل انه مسودة الاتفاق بين ايران والقوی الكبری حيال ملف رفع الحظر عن ايران والاتفاق النووي.

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اما مواقع التواصل في السعودية فاهتمت بحكم اعتبرته جائراً بحق سلمی الشهاب وهي طالبة دكتوراه، بسبب تغريداتها علی تويتر، حيث حكم عليها بالسجن 34 عاماً ومنعها من السفر 34 عاماً بعد انتهاء سجنها.

في ألمانيا، عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس، عن استيائه من تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شبّه فيها المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالـ"هولوكوست". من جانبها فتحت شرطة برلين تحقيقا أوليا ضد ابو مازن بسبب هذه التصريحات. مواقع التواصل، تساءلت عن سبب كل هذا الانحياز الالماني لكل ما له صلة بكيان الاحتلال وتجاهل كل ما له صلة بالحقوق الفلسطينية.

أما في فلسطين المحتلة، فقد أصدرت محكمة الاحتلال العليا مساء الجمعة قراراً بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة منذ اكثر من 160 يوماً. ويواصل الأسير خليل عواودة، إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رفضاً لاعتقاله الإداري.

في مصر، شهدت جزيرة الوراق بالعاصمة القاهرة، إحدى أكبر الجزر على نهر النيل، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن في إطار مساعي الحكومة لنزع ملكيات المواطنين وإخلائها من السكان لصالح مشروع تحويل الجزيرة إلى منطقة تجارية وسياحية تحت مسمى "التطوير". وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهالي الجزيرة ضد اعتداء قوات الأمن على بعض السكان، وأعربوا عن دعمهم للسكان في الدفاع عن منازلهم وأراضيهم ضد محاولات انتزاع أملاكهم وتهجيرهم وتغريبهم عن جزيرتهم.

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