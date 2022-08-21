العالم - روسيا

وأفاد بانكين في مقابلة مع وكالة "تاس" المحلية، أن الدولار واليورو أصبحا "مضرين" وسط العقوبات الغربية المتزايدة.

وأشار أن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها تكمن في "تجنب استخدام تلك العملات، والتحول إلى بدائل مقبولة، وعلى رأسها العملات المحلية".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن النظام المالي العالمي الحالي، الذي أنشأته واشنطن، "لا يتناسب مع ظروف نظام عالمي متعدد الأقطاب"، وأنه أصبح "أداة لتحقيق أهداف سياسية لمجموعة من الدول".

وأضاف: "من المشجع أن نرى العديد من الدول تفكر في الحاجة إلى الابتعاد عن الدولار في النشاط الاقتصادي الأجنبي لضمان سيادتها".

وبعد أن كانت هدفا للعقوبات الغربية مع بدء العمليات الخاصة لروسيا في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي، تمكنت روسيا عبر سياسات البنك المركزي من استعادة قوة عملتها المحلية الروبل.

وبينما كان سعر صرف الدولار قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية يبلغ 76 روبلا، تراجعت العملة الروسية بحلول 8 مارس/آذار الماضي إلى 150.

إلا أن سياسات للبنك المركزي الروسي ووزارة المالية، دفعت بالروبل صعودا ليسجل مستوى 52 أمام الدولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى للعملة الروسية منذ 7 سنوات.