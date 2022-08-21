الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دبلوماسي روسي يحث على التخلي عن "الدولار واليورو"في تعاملات بلاده التجارية

دبلوماسي روسي يحث على التخلي عن
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إنه أصبح من الضروري التخلي عن الدولار واليورو والتحول إلى عملات بديلة في تعاملات بلاده التجارية مع شركائها.

العالم - روسيا

وأفاد بانكين في مقابلة مع وكالة "تاس" المحلية، أن الدولار واليورو أصبحا "مضرين" وسط العقوبات الغربية المتزايدة.

وأشار أن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها تكمن في "تجنب استخدام تلك العملات، والتحول إلى بدائل مقبولة، وعلى رأسها العملات المحلية".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن النظام المالي العالمي الحالي، الذي أنشأته واشنطن، "لا يتناسب مع ظروف نظام عالمي متعدد الأقطاب"، وأنه أصبح "أداة لتحقيق أهداف سياسية لمجموعة من الدول".

وأضاف: "من المشجع أن نرى العديد من الدول تفكر في الحاجة إلى الابتعاد عن الدولار في النشاط الاقتصادي الأجنبي لضمان سيادتها".

وبعد أن كانت هدفا للعقوبات الغربية مع بدء العمليات الخاصة لروسيا في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي، تمكنت روسيا عبر سياسات البنك المركزي من استعادة قوة عملتها المحلية الروبل.

وبينما كان سعر صرف الدولار قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية يبلغ 76 روبلا، تراجعت العملة الروسية بحلول 8 مارس/آذار الماضي إلى 150.

إلا أن سياسات للبنك المركزي الروسي ووزارة المالية، دفعت بالروبل صعودا ليسجل مستوى 52 أمام الدولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى للعملة الروسية منذ 7 سنوات.

روابط ذات صلة

فضل الله: صيغة الدولار الجمركي المتداولة في الإعلام غير مقبولة

خبير مصري يكشف عن سعر صادم للخبز إذا وصل الدولار 30 جنيها في البلاد

ايران وروسيا تعتزمان حذف الدولار عن مبادلاتهما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طائرة إثيوبية تنجو من 'كارثة محققة' تسبب بها طاقمها!

دبلوماسي روسي يحث على التخلي عن "الدولار واليورو"في تعاملات بلاده التجارية

تخوف إسرائيلي من الكشف عن مجازر تاريخية ضد الفلسطينيين

الخارجية النمساوية تستدعي المندوب الروسي الدائم في فيينا

نجلاء المنقوش ترفض بشدة اي انقسام سياسي في ليبيا

'واقع سياسي بائس يتميز بعدم الاستقرار'.. ضابط صهيوني يؤكد وهن الكيان