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الخارجية العراقية تستقدم سفيرها في الأردن إلى بغداد لهذا السبب..

الخارجية العراقية تستقدم سفيرها في الأردن إلى بغداد لهذا السبب..
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، استقدام السفير العراقي في الأردن إلى بغداد. 

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ، إن "وزارة الخارجيّة تستقدم سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيدر العذاري إلى بغداد".

وأكدت وزارة الخارجية، في وقت سابق من يوم أمس السبت، أنها ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي في الأردن".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة".

وأضاف، أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".

يذكر ان صور السفير العراقي مع زوجته والمغني اللبناني راغب علامة انتشرت بكثرة يوم امس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الخارجية العراقية تستقدم سفيرها في الأردن إلى بغداد لهذا السبب..