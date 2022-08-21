تركيا..34 قتيلا في حادثَي سير بينهم صحافيان من وكالة انباء تركية

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وأدى الحادث الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة غازي عنتاب بمدينة نيزيب الى مقتل 15 شخصًا وإصابة 31، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية نقلا عن حاكم محافظة غازي عنتاب الذي كان قد اعلن سابقا مقتل 16 شخصا في الحادث.

وأكدت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق صحافي كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وبين القتلى ثلاثة عناصر اطفاء وثلاثة مسعفين وصحافيان من وكالة انباء تركية بحسب وسائل الاعلام المحلية.

واظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمرا جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطما.

وبحسب "ديميرورين" استجوب عناصر أمن في محافظة غازي عنتاب سائق الشاحنة مساء يوم السبت لاستيضاح الملابسات.

وبعد بضع ساعات قُتل 19 شخصاً آخرون على الأقل وأصيب 26 آخرون على بعد 250 كلم شرقاً في حادث دهس بشاحنة، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

وكان الوزير قد أعلن أن الحادث "وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك" في محافظة ماردين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية سائقًا فاقداً السيطرة على شاحنته يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدهس مشاة يحاولون الفرار.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن حادثاً مرورياً بين ثلاث سيارات وقع في المكان نفسه قبل فترة وجيزة، وكانت فرق إنقاذ في الموقع عندما دهست الشاحنة الحشد.