روسيا على علم بعيوب 'الدرع النووية' الأمريكية

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وقالت الصحيفة في تقرير، إن الولايات المتحدة تمتلك قنابل نووية قابلة للسقوط الحر، لكن موسكو تدرك أن هذه القنابل محمية بشكل ضعيف عند تخزينها في المستودعات، وكذلك أثناء نقلها لتصل إلى الهدف بواسطة طائرات تحلق عبر المجال الجوي المتنازع عليه.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك هناك دائما فترة زمنية طويلة تقريبا بين إصدار أمر بتوجيه ضربة نووية واقتراب الطائرة من الهدف.

وأضاف التقرير أن البحرية الأمريكية في حاجة إلى جيل جديد من صواريخ كروز، قصيرة ومتوسطة المدى، القادرة على حمل رؤوس نووية، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن العديد من الرؤساء، بما في ذلك الرئيس الحالي جو بايدن، قد عرقلوا تطويرها.

وقالت إن الكونغرس يحاول إصلاح الوضع وتدارك هذه النقائص، لكن أمريكا لا تزال في وضع لا تحسد عليه.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر ربايكوف، إن موسكو تأمل في أن يكون لدى الولايات المتحدة والغرب ككل ما يكفي من الفطرة السليمة لعدم دفع الوضع في أوكرانيا إلى صدام مباشر مع استخدام الأسلحة النووية.

بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم تهدد أي أحد بأسلحة نووية، مضيفة أن نهج موسكو يعتمد فقط على منطق الردع.