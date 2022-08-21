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الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسير عواودة اليوم ويمنع عائلته من زيارته

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسير عواودة اليوم ويمنع عائلته من زيارته
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي عائلة الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ ستة شهور من زيارته بعد أن ألغت تصاريحهم.

العالم - الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال منعت بالأمس والد ووالدة الأسير خليل عواودة من العبور من بوابة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، لزيارة خليل المضرب عن الطعام منذ 162 يوميًا على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال والد الأسير عواودة : إن "قوات الاحتلال منعتنا من زيارة الأسير خليل في مستشفى (آساف هورفيه) بمدينة الرملة المحتلة، التي تستغرق ساعات محدودة ، مشيرًا إلى الزيارة تمت بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

وقال نادي الأسير إنه من المقرر أن تُعقد اليوم جلسة محكمة للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، وذلك في المحكمة العليا للاحتلال الساعة العاشرة صباح اليوم.

وكان "القائد العسكري" للاحتلال قد أصدر قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ يوم الجمعة الماضي، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج في مستشفى "آساف هروفيه".

وأوضح نادي الأسير مجددًا أنّ قرار "التجميد" لا يعني إنهاء اعتقاله الإداريّ، بل يُشكّل هذا القرار إحدى أخطر الاختراعات التي خرجت بها المحكمة العليا للاحتلال منذ عام 2015، كأداة للالتفاف على قرار إضرابات المعتقلين الإداريين، والذي ساهم فعليًا في ترسيخ الاعتقال الإداريّ، وليكون بمثابة مخرج لأجهزة الاحتلال لإخلاء مسؤوليتها عن مصير المعتقل.

وكان المعتقل عواودة قد وجه رسالة لشعبه، وكل المساندين له عقب "تجميد" اعتقاله، وأكّد أنّه مستمر في إضرابه حتى الإفراج عنه.

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