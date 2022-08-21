الاحتلال الأمريكي يكثف عمليات نهبه للنفط السوري من حقول الجزيرة

العالم - سوريا

وقالت مصادر أهلية لـ سانا إن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت فجر اليوم رتلاً مؤلفاً من 137 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية بالتواطؤ مع “قسد” المرتبطة بها إلى قواعدها في الأراضي العراقية وذلك عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل خرج على دفعتين الدفعة الأولى تضمنت 122 صهريجاً والثانية 15 صهريجاً.

وأقدمت قوات الاحتلال الأمريكي في السادس عشر من الشهر الجاري على سرقة حمولة 65 صهريجاً من النفط من الجزيرة السورية ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.