خطوة روسية جديدة تثير مخاوف الصهاينة

العالم - روسيا

وقال صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن "روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية بعد أن اتهمتها وزارة القضاء الروسية بانتهاك القانون من خلال جمع معلومات المواطنين".

وتابعت أنه "في حال ثبت إدانة الوكالة اليهودية، فقد تفقد حقها بالعمل في البلاد وتضطر إلى إغلاق مكاتبها". وفق ما نقل موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت سابق، طلب الكيان الإسرائيلي من روسيا تأجيل جلسة المحكمة للحصول على وقت للتوصل إلى اتفاق، لأنها تعتقد أنه يمكن تسوية المسألة من خلال المفاوضات.

وقد أعرب بعض السياسيين عن قلقهم من أن روسيا قد تنتقم من انتقاد الإحتلال لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وبشأن التأثير الذي قد تحدثه التوترات الثنائية على الجالية اليهودية في روسيا، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب محادثة الأسبوع الماضي بين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام إن بوتين طمأن نظيره بأن “الوكالة اليهودية مسألة قانونية بحتة وليست وسيلة لمعاقبة الكيان الصهيوني على دعمها المتزايد لأوكرانيا”.

وأرسلت "إسرائيل" وفدًا قانونيًا إلى روسيا هذا الأسبوع في محاولة لحل النزاع، لكن لم تكن هناك توقعات تذكر بأن المحكمة لن تسمح بالمضي قدما في القضية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن المسؤولين في الكيان الصهيوني يعملون على افتراض أن قرار المضي قدمًا في المحاكمة تم اتخاذه في الواقع من قبل مستويات رفيعة في الحكومة الروسية وليس من قبل القاضي الذي يرأس الجلسة.