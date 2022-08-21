تصريحات اردوغان؛ موقف انتخابي ام استراتيجية اقليمية

العالم - خاص بالعالم

وقال حبيش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان اردوغان يتحدث عن الجماعات الارهابية وكأنه ملاك تاريخي ضد الارهابيين، في حين هو الذي فتح كل حدوده علی كل ارهابيي العالم ليدخلوها من أجل محاربة الدولة السورية لذلك هناك أزمة ثقة مع تركيا.

وأكد ان مواقف اردوغان الجديدة ازاء الانفتاح علی سوريا اما انه موقف انتخابي قبل الانتخابات التركية واما أنه موقف استراتيجي اقليمي ودولي.

وأضاف المتخصص بالشأن الروسي ان الرئيس بوتين عندما تحدث مع اردوغان قال له اما ان يكون هناك سلاماً في الاقليم ونحن جميعاً مسؤولين عنه أو أن لايكون سلاماً في الاقليم فاذا كانت لديكم مشاكل مع الارهابيين فلتتفقوا مع الدولة السورية وليس معنا أو مع الايرانيين.

وبيّن ان الرئيس التركي أعطی اشارة جيدة جداً ومشجعة تعتبر خطوة كبيرة الی الامام لكنها يجب ان تترجم بالأفعال.