مسؤول عسكري: اميرکا الآفلة غير قادرة على دعم الكيان الصهيوني الآيل الى الزوال

العالم - ايران

وأكد هذا المسؤول الذي كان يتحدث اليوم الاحد في ملتقى القادة وكبار المدراء في الاركان العامة للجيش الذي استضافته جامعة العلوم الطبية في الجيش، أن دخول ايران الى ساحة التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيرها فيها يعتبر النقطة المقابلة للأهداف الشيطانية للاستكبار ونظام الهيمنة.

وتابع قائلا: ان حضور ايران في الساحة قلب الموازين الاميركية وعرقل مخططاتها وسيناريوهاتها ومما لاشك فيه أن منطقة غرب آسيا تعتبر أهم المناطق التي تلفت انتباه الكثير من اللاعبين الدوليين حيث أن الموقع الجيوسياسي والجيواستراتيجي ومصادر الطاقة الهائلة فيها تعد من أهم العوامل التي ضاعفت من أهمية هذه المنطقة.

واعتبر أن المنطقة اصبحت ساحة يتنافس فيها اللاعبون والمنظمات الدولية والاقليمية والاجنبية وأضاف يقول: ان هؤلاء اللاعبين يبغون تحقيق مصالحهم واهدافهم الخاصة في المنطقة، فيما يقوم الاميركان بإعتبارهم أهم اللاعبين الدوليين بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ويحاولون تطبيق سيناريهاتهم الاستعمارية والانتهازية لنهب الثروات الوطنية لهذه الدول.