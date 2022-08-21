ترکيا؛ الانفتاح علی سوريا وادارة الظهر لأميركا

العالم – ما رأيکم

ويقول خبراء استراتيجيين ان اردوغان يبحث عن مساحات تقاطع مع الموقفين الروسي والايراني.

ويعتقد خبراء استراتيجين ان خطاب اردوغان ضد الاحتلال الاميركي في سوريا، خطاب مستجد الی حد ما يريد فيه ان يجد مساحات تقاطع مع الموقفين الايراني والروسي.

ويری خبراء استراتيجيين ان استبعاد اردوغان من قمة بايدن مع زعماء حلفاء الولايات المتحدة علی الاراضي السعودية هي أحدی الاسباب التي دفعت اردوغان الی اتخاذ مواقف ضد الولايات المتحدة.

ويشير خبراء استراتيجيين الی مشاركة اردوغان في قمتي طهران وسوتشي مؤكدين علی ان اردوغان اراد ان يرسل هذه الرسالة انه بأمكانه الاعتماد علی أعداء الولايات المتحدة ومنافسيها.

ويذكّر خبراء استراتيجيين بالعامل الاقتصادي الضاغط علی تركيا، مؤكدين انه يفرض علی اردوغان تحويل اولوياته في ظل التحضير للانتخابات؛ فقد انخفضت الليرة التركية في 2021 الی نصف قيمتها وهناك تضخم هائل قادماً يهدد الاقتصاد التركي ونظام اردوغان بحاجة للحصول علی حوامل الطاقة التي ترتفع عالمياً بأسعار تفضيلية وهذا لايكون الا عن طريق روسيا وايران ولذلك ذهب الی دفع كلفة حوامل الطاقة من روسيا بالروبل.

ويؤكد خبراء استراتيجيين ان الرأي العام التركي اليوم يری في استمرار التورط علی الساحة السورية مشكلة مزمنة في شتی المستويات.

ويشير متخصصون بالشؤون الروسية الی وجود أزمة ثقة بين روسيا وتركيا وايران وتركيا وسوريا وتركيا.

ويقول متخصصون بالشؤون الروسية ان اردوغان يتحدث عن الجماعات الارهابية وكأنه ملاك تاريخي ضد الارهابيين، في حين انه هو الذي فتح كل حدوده علی جميع ارهابيي العالم ليدخلوها من أجل محاربة الدولة السورية لذلك هناك أزمة ثقة مع تركيا.

ويؤكد متخصصون بالشؤون الروسية ان موقف اردوغان الجديد ازاء الانفتاح علی سوريا اما انه موقف انتخابي قبل الانتخابات التركية واما أنه موقف استراتيجي اقليمي ودولي.

ويضيف متخصصون بالشؤون الروسية ان الرئيس بوتين عندما تحدث مع اردوغان قال له اما ان يكون هناك سلاماً في الاقليم ونحن جميعاً مسؤولون عنه أو أن لايكون سلاماً في الاقليم؛ فاذا كانت لديكم مشاكل مع الارهابيين فلتتفقوا مع الدولة السورية وليس معنا أو مع الايرانيين.

ويبيّن متخصصون بالشؤون الروسية ان الرئيس التركي أعطی اشارة جيدة جداً ومشجعة تعتبر خطوة كبيرة الی الامام لكنها يجب ان تترجم بالأفعال.

ويقول مختصون بالشؤون الروسية ان تركيا تبحث منذ عام، العودة الی سياستها القديمة "صفر مشاكل" والتعامل مع الجميع.

ويوضح مختصون بالشؤون الروسية ان تركيا لاتنحاز الی أي من دول المنطقة وتقيم علاقة معهم جميعاً من أجل القول انها ستبقی علی مسافة واحدة من الجميع.

ويبيّن مختصون بالشؤون الروسية ان اردوغان يحاول ان يخفف من أعباء الثقل الاقتصادي علی حكومته من خلال التعامل مع ملف اللاجئين السوريين الذي يحاول ان يحله عن طريق الانفتاح علی سوريا، ليفشل ورقة ضغط بيد المعارضة الداخلية في تركيا.

ويؤكد مختصون بالشؤون الروسية انه لحد الان ليس معلوماً ان خطوة الانفتاح علی سوريا خطوة تكتيكية ام خطوة استراتيجية ومضي الوقت هو الذي سوف يكشف عن هذا اللغز.

ما رأيکم: