قائد الحرس الثوري: أخطر استراتيجية للعدو هي مهاجمة القلوب والعقول

العالم - ايران

واوضح اللواء حسين سلامي في كلمة القاها في الملتقى الوطني للتربية والتعليم صباح اليوم الاحد، أن مساحة كل بلد لاتقاس بأبعاده وخطوط العرض والطول، موضحا ان الحجم الهندسي عامل قوة، لكن العنصر الأساس الذي يحدد عظمة المجتمع وحجمه ومجده هو حجم العقول والقلوب، وأي بلد كبير أو صغير على قدر المجال العقلي.

وفي جزء آخر من كلمته اشار القائد العام للحرس الثوري الى معركة العدو ضد الجمهورية الاسلامية، وقال: اليوم، اللسان والقلم هما أسلحتنا القادرة على إخراجنا بنجاح من قلب معركة قوية، لقد استخدم العدو كل الوسائل لإجبارنا على الاستسلام ، وفتح لنا كل زوايا المعركة المختلفة وسلك كل الطرق.

واضاف سلامي: لقد استخدم العدو قوته العسكرية قدر الإمكان، لقد استخدم التهديد الاقتصادي باعتباره أكثر الأسلحة تدميراً لإخضاع إرادة الشعب الايراني، واستخدم حروبًا بالوكالة على نطاق واسع لتطويق أمننا، لقد استخدم حرب استخباراتية واسعة النطاق واغتيالات واعمال تخريبية وتلاعب بنظام الأمن الداخلي لدينا، لقد استخدم كل أدوات المعركة الصعبة هذه، لكن الطريق امام العدو كان مغلقا.

وتطرق القائد العام للحرس الثوري الى استراتيجيات العدو الخطيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان أخطر استراتيجية للعدو والتهديد الأكثر تدميراً الذ اختاره هو مهاجمة القلوب والعقول، يجب دراسة هذا الموضوع، بالطبع ، يجب أن تكون قد درست هذا المجال قبلي، لكن بناءً على مسؤوليتي في حماية الثورة الإسلامية من مجموعة واسعة من التهديدات، أضطر أحيانًا إلى مراجعة التهديدات الناعمة بالإضافة إلى التهديدات الصعبة.