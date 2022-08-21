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طلب الملك المغربي من دول العالم: وضحوا موقفكم من اقتراحي

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

خطاب الملك المغربي السنوي، ركز على ملف الصحراء واعتبره مقياساً لصدق الشراكات مع الدول الأخرى.

العالم - المغرب

ودعا الملك محمد السادس بعض الدول الشريكة للمغرب التي لا تؤيد بوضوح موقف الرباط بشأن النزاع في الصحراء الغربية إلى توضيح مواقفها، من دون أن يخص بالذكر أي دولة.

وقال ملك المغرب:"ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنی مواقف غيرواضحة بخصوص مغربية الصحراء ان توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لايقبل التأويل".

الملك أعرب عن ارتياحه لدعم العديد من الدول الوازنة لمبادرة الحكم الذاتي، وخص بالذكر الولايات المتحدة التي اعترفت أواخر العام الفين وعشرين بسيادة الرباط على المنطقة المتنازع عليها، في إطار اتفاق ثلاثي نص أيضا على تطبيع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال ملك المغرب:"شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الاميركية حافزاً حقيقياً لايتغير بتغيير الادارات".

وأشاد ملك المغرب خلال خطابه بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"؛ بموقف إسبانيا وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية والأفريقية التي عبرت عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب عام الفين وسبعة حلا للنزاع في الصحراء.

وقال ملك المغرب:"لقد تمكنا في السنوات الاخيرة من تحقيق انجازات كبيرة علی الصعيدين الاقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء وهكذا عبرت العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديريها الايجابي لمبادرة الحكم الذاتي احتراماً لسيادة المغرب الكاملة علی اراضيه كاطار وحيد لحل هذا النزاع الاقليمي المفتعل".

ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو ثمانين بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته كحل وحيد للنزاع القائم منذ عقود. بينما تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجارة الجزائر، باستقلال المنطقة.

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