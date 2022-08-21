أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

ايران ..

وزير الزراعة يؤكد .. إيران تقف على عتبة تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج القمح والرز

اطلاعات ..

محافل إعلامية بالكيان الصهيوني تعترف بأن إستراتيجيته مقابل إيران مجرد تهديدات فارغة

جوان ..

التحالف السعودي يسرق مليوني برميل نفط من آبار محافظة حضرموت اليمنية

سياست روز ..

أنباء عن إحتمال قيام مسؤولين أتراك بزيارة لدمشق قريبا بعد تصريحات أردوغان الأخيرة

قدس ..

إضرابات عامة ببريطانيا وتسجيل التضخم الإقتصادي مستويات قياسية على خلفية الأزمة الأوكرانية

آرمان امروز ..

صناعيون ألمان يطالبون الحكومة بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا لإنعاش الإقتصاد الألماني

مردم سالاري ..

أجهزة الأمن الأمريكية تحذر إدارة بايدن من إحتمال تفجير أنصار ترامب الأوضاع بواشنطن

آفتاب يزد ..

زعيم التيار الصدري في العراق يطرح شروطا للإلتقاء برئيس تحالف الفتح هادي العامري

عصر ايرانيان ..

أوساط أمنية رسمية بلبنان تؤكد إعتقال حفيد صدام لمشاركته بمجزرة إسبايكر بالعراق

كيهان ..

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تبدي قلقها من تصعيد النظام السعودي سياساته القمعية

وطن امروز ..

روسيا تعلن عن مصرع عشرين مرتزقا أمريكيا في المعارك الدائرة بشرق أوكرانيا

آرمان ملي ...

تفاقم أجواء التوتر بين تركيا واليونان.. أثينا تتحرك لإيجاد جدار حدودي عازل

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( أردوغان تراجع مقابل الأسد بنهاية المطاف ) .. في ظل اجواء الترقب السائدة منذ اسابيع بشأن عزم واستعداد تركيا على القيام بعمليات عسكرية جديدة بسوريا , حملت تصريحات الرئيس التركي الاخيرة مفاجأة تطرح توجها من نوع آخر تماما، مفاجأة تحمل مؤشرات رغبة انقرة بمد جسور ارتباط دبلوماسي مع دمشق. ( أردوغان إعترف عمليا بهذه التصريحات بفشل أحد عشر عاما من التدخل العسكري التركي بسوريا وشعار إسقاط نظام الأسد ) وذلك في استدارة تركية كاملة قال اردوغان خلالها ان بلاده لا تطمع بشبر واحد من الاراضي السورية وان احلال الامن والسلام بسوريا ضرورة قصوى وان بلاده تعتزم القيام بخطوات كبرى بمسار ايجاد جسور ارتباط مع دمشق . بالطبع قد يكون من السابق لاوانه البت في موضوع هذه الاستدارة التركية ومداها واهدافها , لكن لم يعد من المستبعد ابدا ان يتوجه مسؤولون اتراك كبار في زيارات قريبة لدمشق

ايران ..

سلطت صحيفة ايران الضوء على تدهور الاوضاع الاقتصادية في بريطانيا وكتبت في مقالها ( التبعات الخطيرة لأزمة الطاقة ببريطانيا).. يعصف التضخم بالاقتصاد البريطاني بشكل بالغ الخطورة حيث حطمت معدلاته الارقام القياسية على مدى عقود , والواقع هو ان ازمة الطاقة والارتفاع الجنوني لاسعار الوقود عامل رئيسي في ايجاد هذه الازمة الاقتصادية الخانقة . ( إن هذه الأزمة رفعت من معدلات البطالة وفجرت إضرابات عامة آخرها إضراب عمال سكك الحديد وقطارات الأنفاق ) وكل ذلك وسط تحذيرات من زيادة حالات الوفاة بسبب الفقر والجوع وتحذيرات من تبعات اكثر خطورة مع اقتراب فصل الشتاء في ظل نقص المواد الغذائية وارتفاع اسعارها ونقص الوقود . وهناك من يلقي باللائمة في بريطانيا على البركسيت من جانب وعلى موقف لندن بشأن العقوبات المفروضة على روسيا من جانب اخر في ايجاد هذه الازمة .

مردم سالاري ...

كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها ( أزمة بعلاقات التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن ).. ترى محافل مصرية ان الادارة الامريكية تشعر باستياء عميق من توجه مصر نحو شراء اسلحة ومعدات عسكرية من روسيا . وحسب هذه المحافل فأن واشنطن كانت تتوقع بعد ذلك اللقاء وكذلك بعد تثمين بايدن مؤخرا للوساطة المصرية بشأن غزة ,انتواصل مصر مسار ينسجم مع المصالح والاستراتيجيات الامريكية ,ولكن .. (عزم مصر على شراء مقاتلات سوخوي 35 الروسية أثار إستياء واشنطن وقد تتحرك لعرقلة قروض مصرية من البنك الدولي ) وبالطبع لم يصدر اي تعليق من البيت الابيض على هذه الانباء بعد الا ان هذه المحافل المصرية ترى ان واشنطن قد تسعى اولا لاقناع القاهرة بتغيير موقفها وربما تلوح بوقف معوناتها ايضا.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( ما زلنا نواجه ضغوط حد أقصى ).. ادارة بايدن استخدمت اسلوب تحايل ملتوي للتظاهر برغبتها في احياء الاتفاق النووي بتمديد اعفاءات من الحظر ترتبط بالتعاون الدولي مع اقسام من البرنامج البرنامج النووي الايراني , الا ان الذي حدث هو ان واشنطن حذرت في السر اية دولة او جهة او شركة دولية من التعاون مع ايران. (أمريكا قد تواصل هذه اللعبة بأي إتفاق من دون وجود ضمانات قوية بإجراء إختبارات مستمرة لمصداقية إلغاء الحظر) فقد توافق على الغاء الحظر وعلى ضمانات لكنها قد تتحرك بنفس الوقت بشكل غير معلن لعرقلة اي علاقات تعاون اقتصادي وتجاري بين بلدان العالم والمؤسسات المالية الدولية مع بلادنا .

سياست روز ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة سياية روز في مقالها ( ماذا وراء تصعيد الهجمات ؟) .. الجيش الاوكراني استهدف في الايام الاخيرة مواقع للقوات الروسية في القرم مرارا ووقعت انفجارات وخسائر , ولا ينسى احد ان الرئيس الاوكراني سبق وان صرح بان الحرب لن تنتهي الا بتحرير القرم على حد تعبيره . كما صعد الجيش الاوكراني من هجماته حول محطة زابوروجيا النووية شرق اوكرانيا. ( إن هذا التصعيد من قبل كييف على القرم وزابوروجيا يستهدف وضع موسكو بموقف حرج أملا بتغيير المعادلات الميدانية ) ويراهن الرئيس الاوكراني على تدفق المزيد من السلاح الغربي المتطور , ولكن يبدو واضحا ان هذا التصعيد قد يتسبب بكارثة نووية لاوكرانيا نفسها ولدول اوروبية مجاورة , كما قد تدفع الهجمات على القرم بروسيا لتوسيع دائرة اهدافها باوكرانيا ,

خراسان ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( فرصة ذهبية لأنصار الله ).. يحتدم الصراع بالنيابة بين الامارات والسعودية ىعلى مناطق النفوذ في جنوب اليمن , وفي احدث تطور شنت الوية العمالقة المدعومة منى الامارات هجوما واسعا النطاق على مواقع تنظيم حزب الاصلاح المدعوم من قبل السعودية بمحافظة شبوة جنوب اليمن . هذا الهجوم يعكس وجود مخطط اماراتي لحسم المعركة تماما ضد حزب الاصلاح , وفي ظل هذه الاجواء.. ( هناك تحرك لإقناع حزب الإصلاح الناقم على الرياض لعدم دعمه بالشكل المطلوب , بإعلان ولائه لحكومة الإنقاذ بصنعاء ) في مثل هذه الحالة ستحدث تطورات ميدانية مؤثرة لصالح تحرير محافظة مأرب المجاورة بما فيها مدينة مأرب بالكامل .