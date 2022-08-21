شاهد.. ذكری احراق المسجد الأقصی وحكاية ألف شهيد

العالم - مراسلون

دماؤهم سراج يضيء الدرب نحو تحرير فلسطين؛ انهم الشهداء الذين احتفت بهم جماهير غزة من خلال مهرجان وطني نظمته حركة حماس لتكريم ألف شهيد من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية التي أكدت على وحدة البندقية الفلسطينية لاسيما وان المهرجان تزامن مع الذكرى الثالثة والخمسين لاحراق الصهاينة للمسجد الاقصى.

وقال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان لقناة العالم:"في ذكری احراق المسجد الاقصی نحتفي بألف شهيد لنؤكد علی أن مسيرة الشهداء ماضية والجهاد والمقاومة حتی تحرير قدسنا وأقصانا وندحر العدو عن ارضنا فلسطين".

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب لقناة العالم:"نحن علی ثقة ان شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط علی هذه الارض سيفشل كل مخططات هذا العدو الصهيوني وشعبنا الفلسطيني هو الباقي وهذا الاحتلال هو الذي سيزول بإذن الله سبحانه وتعالی".

وقال أمين سر حركة حماس غرب غزة؛ ايهاب الغصين لقناة العالم:" حكاية ألف شهيد هو مهرجان وطني فني بطريقة ابداعية جديدة بعيدة عن المهرجانات التقليدية لنقول أولاً اننا سائرون علی درب الشهداء وسائرون حتی تحرير فلسطين أو الاستشهاد وثانياً وفاءاً لأهالي الشهداء. رسالتنا واضحة اننا عندما نختار هذا اليوم في هذه الذكری لاحراق المسجد الاقصی نقول ان الشعب الفلسطيني لن ينسي واننا علی يقين يوماً بعد يوم اننا الی الاقصی أقرب والی تحرير فلسطين أقرب بإذن الله".

شهيد حماس بجوار الجهاد وفتح والجبهتين باختصار هو شهيد الوطن هذه رسالة مهرجان الوفاء للشهداء الذين اكد ذويهم انهم مستعدون للمزيد من التضحية في سبيل تحرير فلسطين.

المهرجان اشتمل على عروض تراثية واناشيد ثورية تربت عليها الأجيال الفلسطينية الثائرة واختتم بعرض للمقاومة الفلسطينية للتأكيد على مواصلة درب الكفاح المسلح.

عقود طويلة من النضال الفلسطيني رويت فيها هذه الارض بدماء مئات الالاف من الشهداء الذين ضحوا بأجسادهم وصنعوا منها جسراً ليصل من خلالها الفلسطينيون للصلاة في المسجد الاقصی وهذا عهد المقاومة.