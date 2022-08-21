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انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة تودي بحياة 22 شخصا في الهند

انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة تودي بحياة 22 شخصا في الهند
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في انهيارات أرضية و​فيضانات​ مفاجئة ضربت ولاية هيماشال براديش شمالي ​الهند​.

العالم - آسيا والباسفيك

وذكر مدير إدارة الطوارئ بالولاية سوديش كومار موختا، أن "من بين الضحايا، ثمانية أشخاص من نفس الأسرة لقوا حتفهم بعد أن جرفت الفيضانات منزلهم"، مشيرا إلى أنه "تم الإبلاغ عن 36 حادثا نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة".

وأشار المسؤول الهندي في تصريح له، إلى أن "مناطق ماندي وكانجرا وتشامبا تعد الأكثر تضررا من الفيضانات".

وتحدث الانزلاقات والفيضانات غالبا في الهند خلال فترة هطول ​الأمطار الموسمية​ ما بين شهري حزيران وأيلول التي تعد شريان الحياة للمزارعين، لكنها قد تتسبب في حدوث وفيات وتدمير للممتلكات".

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انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة تودي بحياة 22 شخصا في الهند

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