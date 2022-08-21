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العراق.. النزاهة تستقدم وزير الصناعة السابق لمخالفته واجباته

العراق.. النزاهة تستقدم وزير الصناعة السابق لمخالفته واجباته
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينةً أن الأمر جاء عن تهمة مخالفاته لواجبات الوظيفة.

العالم - العراق

وأفادت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، "بإصدار محكمة تحقيق الجنايات المركزيَّة أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصناعة والمعادن السابق صالح عبد الله الجبوري؛ جراء مخالفاته عمداً لواجباته الوظيفيَّة".

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ "الأمر صدر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ لمخالفات المتهم واجبات الوظيفة عمداً بتعهد تمشية أعمال الوزارة وفق توجيهات أحد النواب؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الوزارة."

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعاً فيدويا يظهر فيه وزير الصناعة والمعادن السابق يقسم بالمصحف الشريف متعهداً بالولاء لشخصيةٍ سياسيَّةٍ (نائب)، وتمشية أعمال الوزارة وفق التوجيهات التي تصدر عنه، وفق البيان.

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