إقتتال بين الميليشيات على حقول النفط والغاز 

العالم – المشهد اليمني

وقالت مصادر محلية إن القوات التابعة للامارات واصلت خلال اليومين الماضيين تقدمها وطردت قوات حزب الاصلاح الاخواني من عدد من المراكز والحقول النفطية والغازية في المحافظة.

واضافت المصادر أن العشرات من الطرفين قتلوا في هذه المعارك. كما اعلنت قيادات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي تصعيدها في محافظة حضرموت المجاورة.

وفي هذا السياق قال قائد عسكري إن القوات الجنوبية التابعة للامارات أمهلت قوات حزب الاصلاح اسبوعا واحدا للانسحاب من باقي الحقول النفطية ومنطقة الوادي في حضرموت، مهددا بمهاجمة هذه القوات اذا لم تنسحب الى مأرب في غضون أسبوع، في وقت يدور فيه الصراع بين الطرفين من اجل السيطرة على حقول النفط والغاز في هذه المناطق.

وكان حزب الاصلاح الذي يدعي أنه يمثل حكومة ما يسمى بالشرعية التابعة لتحالف العدوان السعودي يسيطر على معظم منشآت وحقول النفط في اليمن ما أدى الى دخوله في معارك مع القوات التابعة للامارات، وباتت هذه القوات الان تسيطر على معظم حقول النفط والغاز في شبوة.

وقالت مصادر يمنية إن مرتزقة العدوان قاموا خلال الاعوام الماضية بسرقة مبالغ كبيرة تقدر بتسعة مليارات دولار من خلال نهب الثروات النفطية والغازية في اليمن.

فهل بالفعل أصبح هذا الصراع صراعا اقتصاديا على منابع النفط والغاز؟ وماذا يعني استعادة القوات التابعة للامارات حقول النفط في شبوة؟ وما هي الاسباب التي ادت الى تراجع ميليشيات الاصلاح بهذا الشكل. هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني

وأكد ضيف البرنامج عبد السلام جحاف الاعلامي اليمن من بيروت ان ما يجري في شبوة هو مقدمة لما سيتم بعدها وان المخطط الامريكي يسير على قدم وساق باتجاه السيطرة على مناطق انتاج النفط وهذا ما تسعى اليه أمريكا منذ البداية عبر ادواتها سواء السعودية أم الامارات.

ونوه جحاف الى أنه عندما يقال أن هنالك خلاف سعودي اماراتي وان السعودية تسمح او لا تسمح فان الاماراتي لا يتحرك الا وفق الاجندة الامريكية وكذلك السعودي.

فيما أشار طارق سلام القيادي الجنوبي ومحافظ عدن الى أن الاقتتال بين المليشيات الإماراتية السعودية للسيطرة على حقوق النفط والغاز يمهد للتدخل الاميركي البريطاني مشيرا الى أن المليشيات الاماراتية والسعودية أدوات لا تمتلك أي قرار.

واعتبر سلام أن ما يسمى بالمجلس القيادي الخياني هو نتيجة المستجدات العالمية خاصة في الحرب مع أوكرانيا وتلبية استحقاقات الفصل الأخير من العدوان والاحتلال نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية اليمنية من خلال ضرب المصالح الامريكية في العمق السعودي.

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