الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

حراك الأسرى الفلسطينيين، خطوة لاستيفاء الحقوق.. هل تتبنى القوى السياسية العراقية حوار الصدر؟

حراك الأسرى الفلسطينيين، خطوة لاستيفاء الحقوق.. هل تتبنى القوى السياسية العراقية حوار الصدر؟
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة استئناف الأسرى االفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي غدا الاثنين خطواتهم التي علقوها في شهر آذار الماضي.

العالم - بانوراما

وتتمثل خطوات الأسرى بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى"بالفحص الأمني"، رفضا لإجراءات التضييق على المؤبدات، فيما يواصل ثلاث أسرى اضرابهم المفتوح، رفضا للاعتقال الاداري.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعتبار تحالف الفتح في العراق دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لحوار علني بداية لخفض سقف المطالب، وخطوة نحو القبول بالحوار.

في حين اعربت القيادية في الاطار التنسيقي حنان الفتلاوي عن استعدادها لاجراء مثل هذا الحوار شريطة ضمان سلامتها. وكان السيد الصدر قد تحدث في تغريدة عن عدم تلقيه جوابا ملموسا عن مقترحه، داعيا الجميع الى انتظار الخطوات القادمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

عودة العلاقات الايرانية السعودية هل باتت وشيكة؟ والمساعدات الأميركية لأوكرانيا

مصير الاتفاق النووي، الكرة في ملعب من؟.. استهداف القرم تطور نوعي في مسار الحرب

ايران قوة أقليمية كبرى وحضور في البحار البعيدة.. أنقرة-تل أبيب..علاقات دبلوماسية كاملة!

هل ينجح الحوار العراقي بغياب التيار الصدري؟ وعقدة تشكيل الحكومة في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس تبون يعين سفيرا ومفوضا للجزائر لدى واشنطن

في نوفمبر المقبل.. بوتين وتشي يواجهان القوى الغربية في قمة العشرين

رغم المشاكل الصحية.. شاهد.. 3 أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. حراك الأسرى الفلسطينيين، خطوة لاستيفاء الحقوق.. هل تتبنى القوى السياسية العراقية حوار الصدر؟

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدا

عمويي: في حال تلقي إيران الرد الأميركي المطلوب ستسكتمل مسودة الاتفاق