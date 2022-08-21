حراك الأسرى الفلسطينيين، خطوة لاستيفاء الحقوق.. هل تتبنى القوى السياسية العراقية حوار الصدر؟

العالم - بانوراما

وتتمثل خطوات الأسرى بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى"بالفحص الأمني"، رفضا لإجراءات التضييق على المؤبدات، فيما يواصل ثلاث أسرى اضرابهم المفتوح، رفضا للاعتقال الاداري.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعتبار تحالف الفتح في العراق دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لحوار علني بداية لخفض سقف المطالب، وخطوة نحو القبول بالحوار.

في حين اعربت القيادية في الاطار التنسيقي حنان الفتلاوي عن استعدادها لاجراء مثل هذا الحوار شريطة ضمان سلامتها. وكان السيد الصدر قد تحدث في تغريدة عن عدم تلقيه جوابا ملموسا عن مقترحه، داعيا الجميع الى انتظار الخطوات القادمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.