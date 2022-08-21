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وكالة الأنباء العراقية : انتشال جثة امرأة من تحت ركام قطارة الامام علي (ع) في كربلاء المقدسة

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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