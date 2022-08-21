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180 مليون دولار .. التبادل التجاري بين ايران و"تتارستان" الروسية

180 مليون دولار .. التبادل التجاري بين ايران و
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان الروسية، أن التبادل التجاري مع ايران قد سجل 180 مليون دولار.

العالم - إيران

وأشار " كروف تشينكو" الذي يزور البلاد على رأس وفد يضم 30 شخصية خلال اجتماع مع رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية اليوم الاحد، أن التبادل التجاري البيني نما 3.5 بالمئة عن سنة 2020.

وأعرب عن رغبة بلاده بانتاج سيارات مشتركة مع الشركات الايرانية مضيفا أن مندوبي اكبر شركة طاقة في تتارستان جاءوا للقاء نظرائهم الايرانيين.

وأعلن " كروف تشينكو" عن زيارة مرتقبة لرئيس جمهورية تتارستان الى ايران هذه السنة، كما دعا رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية للمشاركة بفعاليات معرض صناعة الآلات الذي سيقام في الجمهورية خلال 7 الى 9 ديسمبر/كانون الاول القادم.

وأعتبر الوزير أن اطلاق خط جوي مباشر بين طهران ومدينة قازان عاصمة تتارستان من شأنه أن يوسع نطاق التعاون الثنائي بشكل مؤثر وهام.

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180 مليون دولار .. التبادل التجاري بين ايران و"تتارستان" الروسية

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