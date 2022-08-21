زيارة الاربعين.. الإيرانيون والعراقيون يجددون عناوين التآخي

العالم - ايران

وقال المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني مجيد ميراحمدي: نضع كلَ جهودنا في سياق تسهيل حركة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، كل المنافذ الحدودية مفتوحة أمام الزوار، وقد اتخذنا العديد من الاجراءات لتسهيل عبور الزوار وختم جوازاتهم، كل المنافذ الحدودية ستعمل على مدار 24 ساعة سوى معبر خسروي الحدودي الذي يعمل حتى الساعة الخامسة عصراً، وقد عملنا على تقديم الانترنت المجاني لكل الزوار.

الاجراءات الإيرانية تترافق مع استعدادات عراقية لوجستية وتنظيمية، حيث يجري التنسيق بين الطرفين على المعابر الحدودية لتنظيم هذا الحدث العظيم الذي يرسم كل عام لوحة من لوحات التآخي الإيراني العراقي.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي: بدأنا بشكل مبكر جدا بالتحضير للزيارة الاربعينية. هناك تنسيقا عاليا مع الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء ومكتبه. واهالي كربلاء والمواكب الحسينية والعتبات المقدسة مع ادارتهم المحلية بالتنسيق مع وزارات الاتحادية مستعدون لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع) باذن الله تعالى.

حب الحسين عليه السلام يجمعنا شِعارٌ رفعَهُ الإيرانيون والعراقيون منذ أعوام ليكون بوابة لتعاون الشعبين والحكومتين في اطار التعاون الثنائي وحسن الجوار المستدام.