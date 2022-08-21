الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

زيارة الاربعين.. الإيرانيون والعراقيون يجددون عناوين التآخي

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

على قدم وساق تجري الاستعدادات في ايران لإحياء أربعينية الامام الحسين (ع)، اجتماعات اللجنة المركزية لزيارة الاربعين مستمرة لتسهيل وتهيئة الظروف للعازمين على المشاركة في المناسبة بعد عامين من الإنقطاع بسبب جائحة کورونا.

العالم - ايران

وقال المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني مجيد ميراحمدي: نضع كلَ جهودنا في سياق تسهيل حركة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، كل المنافذ الحدودية مفتوحة أمام الزوار، وقد اتخذنا العديد من الاجراءات لتسهيل عبور الزوار وختم جوازاتهم، كل المنافذ الحدودية ستعمل على مدار 24 ساعة سوى معبر خسروي الحدودي الذي يعمل حتى الساعة الخامسة عصراً، وقد عملنا على تقديم الانترنت المجاني لكل الزوار.

الاجراءات الإيرانية تترافق مع استعدادات عراقية لوجستية وتنظيمية، حيث يجري التنسيق بين الطرفين على المعابر الحدودية لتنظيم هذا الحدث العظيم الذي يرسم كل عام لوحة من لوحات التآخي الإيراني العراقي.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي: بدأنا بشكل مبكر جدا بالتحضير للزيارة الاربعينية. هناك تنسيقا عاليا مع الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء ومكتبه. واهالي كربلاء والمواكب الحسينية والعتبات المقدسة مع ادارتهم المحلية بالتنسيق مع وزارات الاتحادية مستعدون لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع) باذن الله تعالى.

حب الحسين عليه السلام يجمعنا شِعارٌ رفعَهُ الإيرانيون والعراقيون منذ أعوام ليكون بوابة لتعاون الشعبين والحكومتين في اطار التعاون الثنائي وحسن الجوار المستدام.

روابط ذات صلة

مسؤول ايراني: ايفاد زوار الأربعین‌ الى العراق يبدأ في 7 أيلول

لجنة الاربعين تمدد مهلة التسجيل لزوار الاربعين الى 8 آب المقبل

الحج والزيارة الايرانية: 1 أيلول آخر يوم لايفاد زوار الاربعين

انطلاق سرادق العزاء لاسقبال زوار الاربعين عند منفذ شلامجة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال لقائه مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا.. "اللافي" يؤكد على تنسيق الجهود لاستمرار وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى ليبيا

شاهد.. الأسير عواودة يتحدث لأول مرة منذ إضرابه عن الطعام.. فماذا قال؟

مقتل ضابط بالجيش الأردني خلال تدريب مظلي

طالبان تطلب من إيران المساعدة في قطاع الصحة والسلامة

مقتل الطفلة جوى يحظى باهتمام الرئيس الأسد

الإسرائيليون: أمريكا خدعتنا