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قمة عربية خماسية في مصر غدا الاثنين تبحث هذه الملفات..

قمة عربية خماسية في مصر غدا الاثنين تبحث هذه الملفات..
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

تجري في مدينة "العلمين الجديدة" المصرية، يوم غدٍ الاثنين، قمة عربية خماسية ستجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة لرئيس الوزراء العراقي، وفق مصادر رسمية.

العالم- الامارات

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أول الواصلين، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد.

ونوهت الرئاسة المصرية اليوم الاحد أن أجندة القمة الخماسية ستبحث مجموعة من الملفات، على رأسها التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، وملف القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف المشاريع الاقتصادية المشتركة.

يشار إلى أن مدينة العقبة الأردنية شهدت، في مارس الماضي، عقد ملك الأردن، عبد الله الثاني، قمة رباعية ضمت زعماء مصر والإمارات والعراق.

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