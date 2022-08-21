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خلال لقائه مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا..

"اللافي" يؤكد على تنسيق الجهود لاستمرار وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى ليبيا

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، "كارولاين هورندال"، أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

العالم - ليبيا

واعتبر اللافي خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد في العاصمة طرابلس أن استكمال التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا واستعراض الجهود المحلية والدولية في البحث عن حل للأزمة السياسية الراهنة، بين جميع الأطراف، لاسيما العمل على التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة والوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يمكن أن تقدمه بريطانيا إلى ليبيا، في مجالي بناء القدرات وإعادة الإعمار.

من جهتها أشادت السفيرة البريطانية بجهود المجلس الرئاسي، في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدةً بما يحققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية.

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خلال لقائه مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا.. "اللافي" يؤكد على تنسيق الجهود لاستمرار وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى ليبيا

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