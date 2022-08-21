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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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محامية الأسير خليل عواودة: رفض الاحتلال الإفراج عن الأسير المضرب عواودة بمثابة قتلٍ بطيء بحقه.
محامية الأسير خليل عواودة: محكمة الإحتلال ترفض الإفراج عن عواودة وتقرر استمرار تجميد اعتقاله الإداري.
الخارجية الإماراتية: سفير الإمارات لدى إيران يستأنف مهامه خلال الأيام القادمة.
انتشال ثلاث جثث من تحت ركام قطارة الامام علي (ع) في كربلاء المقدسة.
وكالة الأنباء العراقية : انتشال جثة امرأة من تحت ركام قطارة الامام علي (ع) في كربلاء المقدسة
ا ف ب: مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 29 في تركيا بعد دهس شاحنة لحشد
الخارجية الإماراتية: سفير الإمارات لدى إيران يستأنف مهامه خلال الأيام القادمة.
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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