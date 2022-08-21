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نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدا

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدا
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

يستأنفُ الأسرى الفلسطينيون في سجونِ الاحتلالِ الإسرائيلي غداً الاثنين حراكَهم المتمثلَ بالامتناعِ عن الخروج إلى ما يُسمى بالفحصِ الأمني، رفضاً لإجراءاتِ التضييق على المؤبّدات.

العالم - فلسطين

وأوضح نادي الأسير، أنّ لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية" ، قد قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.

وبيّن نادي الأسير أنّ هذا الإجراء وبشكلٍ أساس الذي دفع الأسرى باستئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.

والهدف من خطوات الأسرى، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن الإجراء، والتّأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.

ودعا نادي الأسير إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.

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نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدا

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