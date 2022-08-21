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محامية الأسير خليل عواودة: محكمة الإحتلال ترفض الإفراج عن عواودة وتقرر استمرار تجميد اعتقاله الإداري.

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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