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"جيروزالم بوست":

قبرص بدأت عملية شراء نظام "القبة الحديدية" من الكيان الصهيوني

قبرص بدأت عملية شراء نظام
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن "سلطات ​قبرص​ بدأت عملية شراء نظام "​القبة الحديدية​" الإسرائيلية للدفاع الجوي".

العالم - اوروبا

وأفادت نقلًا عن وسائل الإعلام اليونانية، بأن "قبرص والكيان الصهيوني قد وقعتا الإتفاقيات الضرورية في إطار هذه الصفقة.

وذلك من دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول عدد البطاريات التي تشتريها قبرص وموعد وصولها إلى الجزيرة".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "القبة الحديدية الإسرائيلية تعتبر إختراعًا إسرائيليًا أميركيًا مشتركًا، ويتطلب بيعها تلقى موافقة عليه من كلا الجانبين".

وكانت وسائل إعلام دولية قد أعلنت سابقًا عن وجود خطط لبيع هذا النظام ل​أوكرانيا​ و​الإمارات​ والسعودية، لكن هذه المعلومات لم تتأكد. أما ​الولايات المتحدة​ فإشترت بطاريتين من نظام "القبة الحديدية" في عام 2019.

وفي السيقا، أوضحت وسائل الإعلام أن "سلطات قبرص ستستخدم هذه الأنظمة لمواجهة التهديد المحتمل من جانب تركيا بما في ذلك ​الطائرات المسيرة​ التي يمكن إطلاقها من شمال قبرص والأراضي التركية على حد سواء".

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"جيروزالم بوست": قبرص بدأت عملية شراء نظام "القبة الحديدية" من الكيان الصهيوني

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