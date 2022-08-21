صورة مفزعة لجثامين ضحايا حرائق الجزائر تثير ضجة.. ما القضية؟!

العالم - الجزائر

وزعم ناشرو الصورة أنها تخص ضحايا الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات الشرقية وأودت بحياة العشرات في الجزائر.

وقال ناشط على موقع "فيسبوك": "هم ليسوا شهداء القصف على غزة….هؤلاء شهداء حرائق الطارف بالجزائر…..عائلات بأطفالها ونسائها حاصرتهم النيران".حسب قوله.

زاد انتشار هذه الصورة بشدة، مع تعرّض مناطق في شمال شرق الجزائر لموجة حرائق في اليومين الماضيين أودت بحياة 30 شخصا في ولاية الطارف وحدها.

لكن صحيفة الشروق الجزائرية، أوضحت أنّ الصورة المتداولة لا علاقة لها بالحرائق.

وقالت الصحيفة، إنه بالبحث والتحري عن الصورة، تبين أنها منشورة إلى جانب صورٍ مشابهة في مواقع إخباريّة عدّة تقول إنّها تعود لضحايا حريق في ليبيريا بتاريخ 18 سبتمبر عام 2019.

وفي تلك الحادثة، لقي 26 تلميذاً على الأقل ومعلمَين مصرعهم إثر حريقٍ في مدرسة قرآنية بالقرب من العاصمة الليبيرية مونروفيا.