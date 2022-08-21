ايران.. زيادة التبادل الترانزيتي لممر الشمال - الجنوب بتطوير ميناء جابهار

العالم - إيران

وأشار محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، مساء اليوم الأحد، في اجتماع مع وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية ساراباناندا سونوال، إلى التخطيط واكمال البنية التحتية لميناء جابهار، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في إكمال وتطوير ميناء جابهار.

وأوضح أنه مع إكمال هذا الميناء، سيزداد التبادل التجاري والترانزيت عبر الممر بين الشمال والجنوب في المنطقة بشكل كبير.

كما لفت النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الخلفية التاريخية والعلاقات الثقافية العميقة والواسعة بين حكومتي وشعبي إيران والهند وأضاف: إن حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين لا يتناسب مع العلاقات السياسية العريقة والعميقة وطهران تدعم تنفيذ الاتفاقيات والعلاقات التجارية مع نيودلهي وتساندها.

كما أكد مخبر على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

بدوره أعرب وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند، ساراباناندا سونوال خلال اللقاء، عن اهتمامه أيضا بزيادة الاستثمارات في تطوير ميناء جابهار وقال: نحن ندعم سياسة ورؤية جمهورية إيران الإسلامية من أجل تحويل جابهارإلى مركز دولي وإقليمي مهم، حيث تمتلك الحكومة الهندية عزما جادا وثابتا على المشاركة البناءة في هذا المشروع المهم.

وفي إشارة إلى المفاوضات البناءة والمفيدة خلال زيارة الوفد الهندي إلى إيران وتأكيد نيودلهي على تحسين العلاقات الشاملة مع طهران، قال: قريبا، سنتخذ خطوات كبيرة لتحسين العلاقات والتعاون بين حكومتي إيران والهند ونيودلهي ملتزم بتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين بكل ما اوتيت من قوة.

ولفت وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند إلى أن حكومة وشعب البلدين سيقفان دائما إلى جانب بعضهما البعض كما أظهروا ذلك عبر التاريخ.