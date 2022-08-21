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أسرع من الصوت 3 مرات.. روسيا تنشر صواريخ كينجال في أوكرانيا

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب مرور 6 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستمرار توريدات الاسلحة الغربية لكييف، موسكو تكشف عن زيادة في إنتاج الصواريخ فرط الصوتية كتسيركون وكينجال القادرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد على 2000 كيلومتر.

العالم - روسيا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اعلن ان بلاده نشرت صواريخ كينجال التي تفوق سرعته سرعة الصوت بعدة اضعاف موضحا ان هذا الصاروخ قادر على تغيير مساره في كل من المستويين الرأسي والأفقي، الأمر الذي يجعل ردعه أمرا مستحيلا. وقال ان كينجال تم استخدامه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 3 مرات فقط وفي كل المرات الثلاث أظهر صفاته التي لا يتمتع بها أي صاروخ آخر في العالم.

تصريحات شويغو تاتي بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية انها نقلت 3 طائرات حربية من طراز ميغ 31 مزودة بصواريخ كينجال إلى منطقة كالينينغراد الروسية الواقعة بين بولندا وليتوانيا كجزء من إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية في خطوة تزامنت مع اعلان البنتاغون ارسال دعم عسكري اضافي لكييف تشمل صواريخ بعيدة المدى.
واما جديد المعارك فقد تعرضت مناطق جنوب وشرق اوكرانيا لضربات روسية بحسب الجيش الاوكراني وسط تجدد المخاوف من وقوع حادث نووي بسبب القتال قرب محطة زابوريجيا النووية التي تعد الاكبر في اوروبا بعد تعرضها للقصف خمس مرات.

هذا فيما اعلنت القوات الروسية أنها دمرت بصواريخ كاليبر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية كان يحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية في منطقة أوديسا بأوكرانيا وذلك بعد هجمات عدة تعرضت لها منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم حملت موسكو مسؤوليتها لكييف.

ووسط هذا التصعيد حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على توخي الحذر قبيل احتفالات استقلال البلاد الاربعاء وقال إنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم محذرا من انها قد تحاول هذا الأسبوع القيام بشيء شرير وبشع على حد وصفه.

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