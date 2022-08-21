الفرق الايرانية تحقق نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة

العالم – VAR

لطالما كانت كرة القدم جزءًا من حياة الإيرانيين لعقود عديدة وتُلعب في المدارس والشوارع والأزقة والأندية في جميع أنحاء البلاد.

و تهتم النساء في إيران بشكل متزايد بهذه اللعبة الشعبية ،حيث تم انشاء البنية التحتية اللازمة خلال السنوات الأخيرة و تشكيل الفرق و البطولات المحلية لمشاركة مشرفة للفرق و المنتخبات الايرانية في البطولات الدولية.

وفي اخر مشاركة للفرق الايرانية تعادل يوم امس فريق خاتون مع بام مع سوغدونيا الأوزبكستاني بهدف لمثله في أول مباراة له بدوري أبطال آسيا للسيدات والتي تعتبر الفترة التجريبية الثالثة لدوري أبطال آسيا للسيدات.



و سيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء القادم في مباراة الاياب في مدينة قارشي في أوزبكستان،وفي حال فوز خاتون و تأهله عن غرب آسيا ،سيواجه الفريق الصاعد عن شرق اسيا في نهاية أكتوبر .



وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي السنة الثانية التي تشارك فيها الفرق الإيرانية في البطولة التجريبية لدوري أبطال آسيا للسيدات ، وستقام هذه البطولة رسميًا العام المقبل.



ونناقش في هذا البرنامج التساؤلات حول كيفية مستوى البطولة من حيث التنظيم رغم انها مباراة واحدة ذهابا و ايبا أمام فريق من اوزبكستان؟ وما قدمه فريق خاتون الموسم الماضي في الدوري الايراني بعث بأمل لتحقيق نتائج ايجابية دوليا،كيف هي اوضاع الفريق؟ التعادل على ارض الفريق الاوزبكي ليس سهلا و الثلاثاء لديكم مباراة الاياب و الفائز يتأهل ،هل هناك تقييم للمنافس أو حتى نقاط الضعف لدى فريقكم لتقدموا مستوى افضل في مباراة الثلاثاء؟.

وفي حال التأهل ستلاقون فريقا من شرق اسيا، وفكرة عن الفريق الذي تأهل عن شرق اسيا؟ وما هي نقاط ضعف الدوري بصورة عامة أو ما المطلوب لرفع مستوى الكرة النسائية في البلاد؟ والمسألة المهمة هي أوضاع المنتخب النسوي الايراني،بعد ثلاثة اشهر من اتمام بطولة أمم اسيا، ربما المنتخب يكون في حالة اغماء،لا مباريات ودية و ال معسكرات؟ والسيدة موسوي هي نائبة رئيس اتحاد كرة القدم في الكرة النسائية، قالت إن الاتحاد مازال يبحث عن مدرب للمنتخب الاول و المنتخب الاولمبي و حتى منتخب الصالات،الى متى المنتخبات تكون على هذه الحالة؟

العام الماضي بدون شك كان عاما حافلا لكرة السيدات في ايران،حيث شارك المنتخب الايراني الى جانب الفرق الايراني في البطولة الدولية.



فريق سيرجان و للمرة الاولى شارك في دوري ابطال اسيا كأول فريق نسوي من ايران و حصل الفريق المركز الثاني بفوزين و خسارة واحدة، والمنتخب النسوي و للمرة الاولى منذ سبعة وأربعين عاما شارك في بطولة أمم اسيا.



كما أن المنتخب الايراني لم يتشكل لمدة عامين ما تسبب بحذفه من تصنيف الاتحاد الدولي وشارك الفريق في التصفيات في تاشقند و احراز المركز الاول ،تأهل الفريق الى بدولة امم اسيا في الهند.



وانهى مشواره بتعادل و خسارتين في اول مشاركه له حيث أن فريق تحت ثمانية عشر عاما نال ذهبية مسابقات اسيا الوسطى المعروفه ببطولة كافا.

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

-مدربة فريق خاتون الايراني المشارك في دوري ابطال اسيا مرضية جعفري

التفاصيل في الفيديو المرفق ...