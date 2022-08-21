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المستشار الألماني: نزود أوكرانيا بأسلحة كافية.. والناتو لم يشكل تهديدا لروسيا

المستشار الألماني: نزود أوكرانيا بأسلحة كافية.. والناتو لم يشكل تهديدا لروسيا
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الألمانى أولاف شولتز، أن ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة كافية، موضحا أن أن الأمر يتم بانتظام، حيث إن ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة، من المهم أن نقول إننا نقوم بذلك بانتظام الآن، إنها أسلحة فعالة للغاية.

العالم - اوروبا

ولفت المستشار الألمانى، إلى توريد مضادات طيران من طراز "Gepard"، موضحا أنه من المقرر تسليم رإدار مدفعى من طراز "Cobra" ونظام دفاع جوى من طراز "Iris-T" قريبا، وألمانيا ستساعد أوكرانيا بقدر ما هو ضرورى، لكن لا ينبغى أن يكون هناك تصعيد للصراع. مؤكدا أن "هذا هو المبدأ الأساسي.

وأوضح المستشار الألماني أن الناتو لم يشكل تهديدا لروسيا، موضحا أن الحلف والولايات المتحدة استجابتا بشكل إيجابى لمقترح رئيس روسيا فلاديمير بوتين ببدء حوار للحد من التسلح، مؤكدا أن الناتو والولايات المتحدة استجابتا بشكل إيجابى لاقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء الحديث عن الحد من التسلح مرة أخرى.

وتابع المستشار الألماني : في نقطة واحدة، أخبرت بوتين بوضوح شديد أنه يعلم أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليست على جدول الأعمال، ولم تكن هناك أسباب حقيقية لتفاقم الوضع الحالي في أوكرانيا، وهناك وضوح تام بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وأضاف: لقد حصلت على انطباع جيد من المحادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمكن أيضا أن يكون هناك طريقة لحل القلق الذي قد ينشأ فيما يتعلق بالانضمام المحتمل إلى حلف الناتو.

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