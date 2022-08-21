4 قادة غربيين يدعون إلى "ضبط النفس" بمحطة زابوريجيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن دان في اتصال مع نظيره الأوكراني، ديميترو كوليبا، الإجراءات الروسية في محطة زابوروجيا النووية"، لافتةً الى أن "بلينكن جدد الدعوة لإنهاء العمليات العسكرية بالمنشآت النووية وعودة السيطرة عليها لأوكرانيا".

وكان عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "لزيارة المنطقة للتحقق شخصيا من عدم رغبة سكانها في البقاء جزءا من أوكرانيا"، معرباً عن سعادته لزيارة غوتيريش"، لافتاً الى "أننا جاهزون لإظهار كيف تسعى منطقتنا لإحلال حياة سلمية".