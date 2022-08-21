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مقرب من الصدر يتحدث عن 'براهين' تدعم التظاهرات

مقرب من الصدر يتحدث عن 'براهين' تدعم التظاهرات
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

تحدث صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن 10 وقائع حصلت مؤخراً، معتبرا أن “أيادٍ ربانية تتناغم مع ثورة الإصلاح”، بحسب ما جاء في تغريدة له على تويتر.

العالم - العراق

وجاء في تغريدة العراقي اليوم الأحد (21 اب 2022) مايلي:

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