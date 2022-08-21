المشاكل التي يواجهها فريق خاتون الإيراني لكرة القدم للسيدات

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" VAR " اشارت مرضية الى أنه لا يمكن اقامة مباريات ودية واعدادية قبل المباريات وقد حصلنا على استراحة لفترة طويلة وحصلنا على مباريات مع كزاخستان وادى الفريق بشكل جيد والامور جيدة.

و تهتم النساء في إيران بشكل متزايد بهذه اللعبة الشعبية ،حيث تم انشاء البنية التحتية اللازمة خلال السنوات الأخيرة و تشكيل الفرق و البطولات المحلية لمشاركة مشرفة للفرق و المنتخبات الايرانية في البطولات الدولية.

وفي اخر مشاركة للفرق الايرانية تعادل يوم امس فريق خاتون مع بام مع سوغدونيا الأوزبكستاني بهدف لمثله في أول مباراة له بدوري أبطال آسيا للسيدات والتي تعتبر الفترة التجريبية الثالثة لدوري أبطال آسيا للسيدات.



و سيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء القادم في مباراة الاياب في مدينة قارشي في أوزبكستان، وفي حال فوز خاتون و تأهله عن غرب آسيا ،سيواجه الفريق الصاعد عن شرق اسيا في نهاية أكتوبر .



وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي السنة الثانية التي تشارك فيها الفرق الإيرانية في البطولة التجريبية لدوري أبطال آسيا للسيدات ، وستقام هذه البطولة رسميًا العام المقبل.

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