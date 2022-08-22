أبو الغيط يدين العملية الإرهابية في الصومال

العالم - مصر

وبحسب بيان للجامعة أدان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بقوة العملية الإرهابية التي قامت بها جماعة الشباب الإرهابية واستهدفت أعداد من المدنيين بما في ذلك أطفال أبرياء بأحد فنادق العاصمة مقديشو.

وأعرب أبو الغيط، وفقا للبيان "عن تضامنه مع الشعب الصومالي الشقيق وتعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن قضايا الإرهاب التي يعاني منها الصومال بحاجة إلى وقفة حقيقية وتكاتف دولي على جميع المستويات الأمنية والسياسية مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لتمكينها من اجتثاث الإرهاب من جذوره ومعالجة التحديات التي تقوض السلم والأمن الصوماليين والإقليميين.

ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي، قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)".

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق "حياة" في الصومال إلى 21 قتيلا و117 مصابا

وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.



ويعد هذا الهجوم لجماعة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/أيار الماضي.