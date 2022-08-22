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حركة حماس تثمن دعم إيران لمحور المقاومة

حركة حماس تثمن دعم إيران لمحور المقاومة
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

 ثمن عضو المكتب السياسي لحركة حماس "محمود الزهار" دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمحور المقاومة، لافتا إلى أن الانفتاح على الدول العربية والإسلامية ودول العالم ينصب نحو تحرير فلسطين، مشددا على أن معركة "وعد الآخرة" اقتربت وعلينا التجهز لها.

العالم - ايران

وأعرب الزهار في الحلقة الأولى من برنامج المحور الذي تبثه إذاعة الأقصى عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني، مشدداً على قرب معركة وعد الآخرة، ودعا إلى ضرورة أن نتجهز لها ونعد العدة.

وقال الزهار إن القدس ليست قضية عاصمة محتلة إنما هي جزء من العقيدة الإسلامية، والربط بين المسجد الحرام والأقصى يجب أن يعزز الانتماء الإسلامي للقدس.

وبين الزهار أن مهمة المحور هي زوال كيان الاحتلال، وإنهاء الوجود الصهيوني عن فلسطين كاحتلال وبقية الدول كتدخلات.

وذكر الزهار أننا نعيش الذكرى 53 لحرق المسجد الأقصى وهي ذكرى تدل على العجز العربي في عدم قدرته للتدخل لإنقاذ المسجد من مخططات الاحتلال، مشيراً إلى أن العدو الصهيوني يفسد البلاد ويحاول سرقة تراثها.

وأشار الزهار إلى أن مقاومة الضفة باتت استنساخا لمقاومة غزة من حيث تطورها وإحداث حالة إرباك في الأوساط الصهيونية، مضيفاً أن جنازات شهداء الضفة تدل على حالة وطنية كبرى مؤيدة للمقاومة.

وأضاف الزهار أن كل من يتضرر من الاحتلال الصهيوني يجب أن ينضم لمحور التحرير، مثل سوريا لأن جزء منها محتل من الصهاينة، ولبنان كذلك، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من السنة والشيعة والمسيحيين والدروز من لبنان قتلهم الاحتلال وبالتالي يجب أن ينضموا جميعاً في محور المقاومة.

وأكد الزهار أن العلاقة مع مصر واضحة ودورها مهم لقضية فلسطين، وكذلك الانفتاح على الدول العربية والإسلامية ودول العالم والذي ينصب نحو تحرير الوطن.

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