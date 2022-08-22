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البحرين... الأكثر قمعا

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

لم تنزل البحرين منذ عام 2011 عن لائحة الدول التي تصنف بالدكتاتورية، وغيرة الحرة، فألمؤشر الحقوقي يسجل تصاعد في الإنتهاكات وتراجعا في مرتبة البحرين في إحترام حقوق الإنسان.

العالم - حديث البحرين

والملك البحريني الذي يمسك بالمطلق بكل السلطات يدير البلاد بذهنية تسلطية من دون الأخذ بالإعتبار حتى بقوانين سنت أساسا على مقاس مصالح النظام والعائلة الحاكمة.

وزاد النظام في آليات القمع في الفترة الأخيرة بعد ما كان الصوت الشعبي صادحا ضد الإستبداد والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وتحول البحرين الى محمية صهيونية، لذلك تبقى البحرين متصدرة ضمن أسوء الدول التي طرأ على مؤشرها تدهور درامي خلال العقد الإخير على حد تعبير احدى المنضمات الحقوقية الدولية.

وقالت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية في تقرير نشرته على موقهعا الإلكتروني: أن النظام الملكي الذي تقوده عائلة آل خليفة أصبح واحدا من أكثر دول الشرق الأوسط قمعا.

وأكدت المنظمة أن النظام الملكي في البحرين يهمن على مؤسسات الدولة، وأن انتخابات مجلس النواب ليست تنافسية وليست شاملة،وأن دستور 2022 منح حاكم البحرين سلطة على السلطات كافة.

وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات وسواها مع ضيوف البرنامج:

الإعلامي البحرني جواد عبدالوهاب

الناشط الحقوقي السيد عباس شبر

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