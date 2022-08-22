رئيس الشاباك في القاهرة لحل أزمة بين تل أبيب والقاهرة

العالم - الاحتلال

حيث ذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية، أن رئيس "الشاباك" وصل إلى القاهرة، وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين. وأوضحت أن الزيارة تهدف لتهدئة الأزمة بين "إسرائيل" ومصر وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.

يذكر أنه وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير عبرية ودولية عن وجود أزمة سياسية بين مصر و"إسرائيل"، بسبب تجاهل الأخيرة مطالب القاهرة بخفض التوتر في الضفة الغربية، الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة، في الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2022.

في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري عن هذه الأزمة أو زيارة رئيس "الشاباك" حتى الساعة (20.30 تغ).

يذكر أن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، قد سبق أن قال في تصريحات تليفزيونية إن بلاده لم تقدم أي تعهدات للإفراج عن الأسيرين الفلسطينيين خليل عواودة وبسام السعدي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.

جاء ذلك في مقابلة مع القناة (12) الخاصة هي الأولى لغانتس منذ انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقال غانتس: "لم يتم تقديم أي وعد بالإفراج عن الإرهابيين، لكن سيكون هناك حوار". وأضاف: "لدينا حوار مع مصر، قالوا إنهم يريدون التحرك ومعرفة كيف يجري حل هذا الأمر" حسب تعبيره.