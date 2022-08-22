الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة ضحايا الصواعق باليمن الى 13 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الصواعق باليمن الى 13 شخصا
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

لقي 13 يمنيا مصرعهم، وأصيب 21 آخرون، جراء صواعق أصابتهم في محافظتي عمران وحجة، بغرب البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وقال رئيس لجنة الطوارئ في محافظة عمران، عبد الرحمن الملحاني، أمس الأحد إن "صواعق رعدية ضربت مناطق متفرقة في محافظة حجة، وأدت إلى وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين".

وتوفيت 6 نساء وإصابة 13 أخريات جراء صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء في منطقة حاشد التابعة لمحافظة عمران".

وفي 12 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة مصرع 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت اليمن خلال أسبوعين.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية جراء العدوان السعودي منذ نحو ثماني سنوات، ما جعل تأثيرات السيول والأمطار تعمق مأساة السكان.

روابط ذات صلة

إقتتال بين الميليشيات على حقول النفط والغاز في اليمن

انطلاق حملة تغريدات حول نهب تحالف العدوان لنفط اليمن

اليمن.. مقتل وإصابة أكثر من 100 طفل بإنفجار قنابل عنقودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ عام 2018

كنعاني: واشنطن تماطل في الرد على مقترحاتنا وهي المسؤولة عن الوضع الحالي 

هذا ما قاله قرقاش حول عودة سفير الإمارات الى ايران

شيخ وهابي يتجرأ على النبي (ص) لتبرير تطبيع السعودية مع "إسرائيل"

ارتفاع حصيلة ضحايا الصواعق باليمن الى 13 شخصا

عبداللهيان: السعودية وعدتنا بالتعاون حول الحاج الايراني المعتقل