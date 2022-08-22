ارتفاع حصيلة ضحايا الصواعق باليمن الى 13 شخصا

العالم - اليمن

وقال رئيس لجنة الطوارئ في محافظة عمران، عبد الرحمن الملحاني، أمس الأحد إن "صواعق رعدية ضربت مناطق متفرقة في محافظة حجة، وأدت إلى وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين".

وتوفيت 6 نساء وإصابة 13 أخريات جراء صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء في منطقة حاشد التابعة لمحافظة عمران".

وفي 12 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة مصرع 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت اليمن خلال أسبوعين.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية جراء العدوان السعودي منذ نحو ثماني سنوات، ما جعل تأثيرات السيول والأمطار تعمق مأساة السكان.