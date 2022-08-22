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المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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